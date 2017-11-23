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    FIS разрешила шестерым российским лыжникам, отстраненным МОК, выступать на этапах Кубка мира

    Теги Кубок мира Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Евгения Шаповалова FIS Юлия Иванова Максим Вылегжанин Алексей Петухов Евгений Белов

    Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) официально подтвердила допуск российских лыжников Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Иванову и Шаповалову к участию в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации, до получения мотивировочной части решения Международного олимпийского комитета (МОК).

    Ранее МОК пожизненно отстранил шестерых лыжников от участия в Олимпийских играх, а также аннулировал их результаты Сочи-2014 за нарушение антидопинговых правил.

    «FIS обязана ждать до тех пор, пока дисциплинарная комиссия МОК не опубликует аргументацию своего решения с подробными доказательствами вины спортсменов. В настоящее время спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой FIS, включая соревнования этапов Кубка мира», – говорится в официальном заявлении FIS.

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