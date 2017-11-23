FIS разрешила шестерым российским лыжникам, отстраненным МОК, выступать на этапах Кубка мира

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) официально подтвердила допуск российских лыжников Легкова, Белова, Петухова, Вылегжанина, Иванову и Шаповалову к участию в соревнованиях, которые проводятся под эгидой организации, до получения мотивировочной части решения Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее МОК пожизненно отстранил шестерых лыжников от участия в Олимпийских играх, а также аннулировал их результаты Сочи-2014 за нарушение антидопинговых правил.

«FIS обязана ждать до тех пор, пока дисциплинарная комиссия МОК не опубликует аргументацию своего решения с подробными доказательствами вины спортсменов. В настоящее время спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях, проводимых под эгидой FIS, включая соревнования этапов Кубка мира», – говорится в официальном заявлении FIS.

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