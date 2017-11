Адвокат Легкова о том, что США вышли на первое место по числу медалей Сочи-2014: «Уверен, Родченков горд собой»

Кристоф Вишеманн, адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, поделился мнением насчет того, что сборная США обгонала Россию по количеству наград в Сочи-2014.

Комиссия МОК лишила сборную России шести наград Игр-2014: российский лыжник Александр Легков лишен золота в марафоне, Максим Вылегжанин – серебра в той же гонке, сборная России по лыжным гонкам должна вернуть в МОК эстафетное серебро, а также серебро командного спринта.

Накануне решение об аннулировании результатов Игр-2014 было принято в отношении скелетонистов Александра Третьякова (золото) и Елены Никитиной (бронза).

«Я уверен, что Родченков гордится тем, что весь мир верит, что именно он сначала поднял Россию на вершину, а теперь то же самое сделал с США», – написал Вишеманн.

Новый медальный зачет Сочи: у России минус 6 наград

I am sure #rodchenkov is proud that world believes that he first pushed #Russia to the top and now #US we’ll done #newyorktimes #gregoryallmighty #doping #ioc #wada https://t.co/nHg9XrxBOu