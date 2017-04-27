Канадский юрист Ричард Макларен заявил, что недоволен реакцией международного спортивного сообщества на свой доклад по допингу в России.

Накануне Макларен выступил перед спортивным комитетом немецкого парламента в Берлине.

«Я воздерживался от публичного обсуждения того, как международное спортивное сообщество должно отреагировать на мой доклад. Однако с каждым днем происходящее разочаровывает меня все сильнее. Надеюсь, эта встреча станет первым шагом в сторону интенсивного сотрудничества и общего плана действий.

После второй части доклада я был разочарован отсутствием четкого плана действий у МОК и WADA и отсутствием действий у международных спортивных федераций. Мне интересно, есть ли у них желание что-то изменить», – сказал Макларен.