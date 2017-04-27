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    Ричард Макларен: «С каждым днем происходящее разочаровывает меня все сильнее»

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен WADA Ричард Макларен

    Канадский юрист Ричард Макларен заявил, что недоволен реакцией международного спортивного сообщества на свой доклад по допингу в России.

    Накануне Макларен выступил перед спортивным комитетом немецкого парламента в Берлине.

    «Я воздерживался от публичного обсуждения того, как международное спортивное сообщество должно отреагировать на мой доклад. Однако с каждым днем происходящее разочаровывает меня все сильнее. Надеюсь, эта встреча станет первым шагом в сторону интенсивного сотрудничества и общего плана действий.

    После второй части доклада я был разочарован отсутствием четкого плана действий у МОК и WADA и отсутствием действий у международных спортивных федераций. Мне интересно, есть ли у них желание что-то изменить», – сказал Макларен.

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