Томас Бах: «МОК интересно услышать именно от WADA, какие улучшения произошли в России»
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о взаимодействии организации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу допинга в России.
«Макларен имел мандат, его задачей было выявить систему применения допинга в России, и он это сделал. Это была беспрецедентная атака на целостность спорта и Олимпийские игры. Мы ценим его работу.
Сейчас я хочу встретиться с Маклареном и Крэйгом Риди, чтобы получить новую информацию и посоветоваться с ними, чтобы ускорить этот процесс и найти решение этой ситуации.
WADA общается с Россией, и нам интересно услышать именно от WADA, какие улучшения уже произошли в РФ и какие еще нужно сделать, какие они считают необходимыми», – сказал Бах.
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