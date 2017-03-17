Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о взаимодействии организации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу допинга в России.

«Макларен имел мандат, его задачей было выявить систему применения допинга в России, и он это сделал. Это была беспрецедентная атака на целостность спорта и Олимпийские игры. Мы ценим его работу.

Сейчас я хочу встретиться с Маклареном и Крэйгом Риди, чтобы получить новую информацию и посоветоваться с ними, чтобы ускорить этот процесс и найти решение этой ситуации.

WADA общается с Россией, и нам интересно услышать именно от WADA, какие улучшения уже произошли в РФ и какие еще нужно сделать, какие они считают необходимыми», – сказал Бах.