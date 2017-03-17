Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Томас Бах: «МОК интересно услышать именно от WADA, какие улучшения произошли в России»

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен WADA Крэйг Риди Томас Бах Ричард Макларен

    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о взаимодействии организации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу допинга в России.

    «Макларен имел мандат, его задачей было выявить систему применения допинга в России, и он это сделал. Это была беспрецедентная атака на целостность спорта и Олимпийские игры. Мы ценим его работу.

    Сейчас я хочу встретиться с Маклареном и Крэйгом Риди, чтобы получить новую информацию и посоветоваться с ними, чтобы ускорить этот процесс и найти решение этой ситуации.

    WADA общается с Россией, и нам интересно услышать именно от WADA, какие улучшения уже произошли в РФ и какие еще нужно сделать, какие они считают необходимыми», – сказал Бах.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться