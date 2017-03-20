Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что изменений в тренерском штабе команд не будет.

«По тренерам – все останутся, менять никого не будем. Может быть, кто-то не очень доволен работой Акимова, но могу сказать и другое: тренировалась, к примеру, Кальсина, и показывала с Акимовым такой же результат, как сейчас у Крамера.

Юля Чекалева застала его, результат как был, так и остался. Да, к сожалению, у нас нет такой Бьорген. Белорукова и Седова – две ярких девушки, ради бога пусть тренируются у Маркуса. Они молодые, есть перспектива.

Не дам Юле бегать только спринт, не хочу больше никого губить, потому что для меня все спринтеры – наши загубленные спортсмены. Если бы Наталья Матвеева бегала еще дистанции, хотя бы 10 км, мы бы ее могли спокойно рассматривать в эстафету, характер у нее как раз есть.

Мне очень обидно, что таких ярких и талантливых спортсменов, как Никита Крюков, Панжинский, Леха Петухов, их просто в эти безумные рамки загнали, а ведь у этих людей была возможность. Норвежцы давным-давно отказались от спринтерской группы отдельной», – рассказала Вяльбе.