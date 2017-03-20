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    Елена Вяльбе: «Все тренеры останутся, менять никого не будем»

    Теги лыжные гонки Наталья Матвеева Никита Крюков Юлия Чекалева Елена Вяльбе Алексей Петухов Александр Панжинский Полина Медведева (Кальсина) Анастасия Седова Юлия Белорукова Данил Акимов Маркус Крамер

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что изменений в тренерском штабе команд не будет.

    «По тренерам – все останутся, менять никого не будем. Может быть, кто-то не очень доволен работой Акимова, но могу сказать и другое: тренировалась, к примеру, Кальсина, и показывала с Акимовым такой же результат, как сейчас у Крамера.

    Юля Чекалева застала его, результат как был, так и остался. Да, к сожалению, у нас нет такой Бьорген. Белорукова и Седова – две ярких девушки, ради бога пусть тренируются у Маркуса. Они молодые, есть перспектива.

    Не дам Юле бегать только спринт, не хочу больше никого губить, потому что для меня все спринтеры – наши загубленные спортсмены. Если бы Наталья Матвеева бегала еще дистанции, хотя бы 10 км, мы бы ее могли спокойно рассматривать в эстафету, характер у нее как раз есть.

    Мне очень обидно, что таких ярких и талантливых спортсменов, как Никита Крюков, Панжинский, Леха Петухов, их просто в эти безумные рамки загнали, а ведь у этих людей была возможность. Норвежцы давным-давно отказались от спринтерской группы отдельной», – рассказала Вяльбе.

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