Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Тур де Ски». Нильссон, Венг, Пярмякоски и Чекалева взойдут на Альпе Чермис

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски Юлия Чекалева сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная Германии жен (лыжные гонки) сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Мария Гущина Елена Соболева Николь Фессель Полина Медведева (Кальсина) Ольга Царева Алиса Жамбалова Хайди Венг Анне Кюлленен Джессика Диггинс Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Кертту Нисканен сборная Швейцарии жен Натали фон Зибенталь

    Сегодня пройдет заключительный этап «Тур де Ски». Первой стартует шведка Стина Нильссон, россиянка Юлия Чекалева начнет гонку 6-й.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Валь-ди-Фьемме, Италия

    Женщины

    Гонка преследования, 9 км, свободный стиль

    Начало – в 13.30 по московскому времени

    Трансляции – Матч ТВ, Eurosport

    Старт-лист

    1. Стина Нильссон (Швеция)
    2. Хайди Венг (Норвегия) – 0,20
    3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 0,54
    4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1,24
    5. Джессика Диггинс (США) – 1,57
    6. Юлия Чекалева (Россия) – 3,17
    7. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 3,31
    8. Анне Кюлленен (Финляндия) – 3,47
    9. Шарлотте Калла (Швеция) – 3,48
    10. Кертту Нисканен (Финляндия) – 3,52...
    13. Николь Фессель (Германия) – 4,31...
    18. Полина Кальсина (Россия) – 6,03...
    23. Елена Соболева (Россия) – 6,55...
    27. Мария Гущина (Россия) – 8,20...
    29. Алиса Жамбалова (Россия) – 10,16...
    31. Ольга Царева (Россия) – 14,31

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться