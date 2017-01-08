Сегодня пройдет заключительный этап «Тур де Ски». Первой стартует шведка Стина Нильссон, россиянка Юлия Чекалева начнет гонку 6-й.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Женщины

Гонка преследования, 9 км, свободный стиль

Начало – в 13.30 по московскому времени

Трансляции – Матч ТВ, Eurosport

Старт-лист

1. Стина Нильссон (Швеция)

2. Хайди Венг (Норвегия) – 0,20

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 0,54

4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1,24

5. Джессика Диггинс (США) – 1,57

6. Юлия Чекалева (Россия) – 3,17

7. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 3,31

8. Анне Кюлленен (Финляндия) – 3,47

9. Шарлотте Калла (Швеция) – 3,48

10. Кертту Нисканен (Финляндия) – 3,52...

13. Николь Фессель (Германия) – 4,31...

18. Полина Кальсина (Россия) – 6,03...

23. Елена Соболева (Россия) – 6,55...

27. Мария Гущина (Россия) – 8,20...

29. Алиса Жамбалова (Россия) – 10,16...

31. Ольга Царева (Россия) – 14,31