«Тур де Ски». Нильссон, Венг, Пярмякоски и Чекалева взойдут на Альпе Чермис
Сегодня пройдет заключительный этап «Тур де Ски». Первой стартует шведка Стина Нильссон, россиянка Юлия Чекалева начнет гонку 6-й.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины
Гонка преследования, 9 км, свободный стиль
Начало – в 13.30 по московскому времени
Трансляции – Матч ТВ, Eurosport
Старт-лист
1. Стина Нильссон (Швеция)
2. Хайди Венг (Норвегия) – 0,20
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 0,54
4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1,24
5. Джессика Диггинс (США) – 1,57
6. Юлия Чекалева (Россия) – 3,17
7. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 3,31
8. Анне Кюлленен (Финляндия) – 3,47
9. Шарлотте Калла (Швеция) – 3,48
10. Кертту Нисканен (Финляндия) – 3,52...
13. Николь Фессель (Германия) – 4,31...
18. Полина Кальсина (Россия) – 6,03...
23. Елена Соболева (Россия) – 6,55...
27. Мария Гущина (Россия) – 8,20...
29. Алиса Жамбалова (Россия) – 10,16...
31. Ольга Царева (Россия) – 14,31
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