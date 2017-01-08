«Тур де Ски». Устюгов, Сундбю, Колонья и Хейккинен примут участие в забеге в гору
Сегодня пройдет заключительный этап «Тур де Ски». Россиянин Сергей Устюгов первым убежит в гонку.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Гонка преследования, 9 км, свободный стиль
Начало – в 17.30 по московскому времени
Трансляции – Матч ТВ, Eurosport
Старт-лист
1. Сергей Устюгов (Россия)
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1,12
3. Дарио Колонья (Швейцария) – 2,04
4. Матти Хейккинен (Финляндия) – 2,33
5. Морис Манифика (Франция) – 2,34
6. Алекс Харви (Канада) – 2,42
7. Маркус Хельнер (Швеция) – 2,54
8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,51
9. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 4,36
10. Франческо де Фабиани (Италия) – 4,37...
18. Александр Бессмертных (Россия) – 5,44...
25. Андрей Ларьков (Россия) – 7,51...
32. Петр Седов (Россия) – 9,46
33. Андрей Мельниченко (Россия) – 9,54...
35. Ермил Вокуев (Россия) – 10,03
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