Сегодня пройдет заключительный этап «Тур де Ски». Россиянин Сергей Устюгов первым убежит в гонку.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме, Италия

Мужчины

Гонка преследования, 9 км, свободный стиль

Начало – в 17.30 по московскому времени

Трансляции – Матч ТВ, Eurosport

Старт-лист

1. Сергей Устюгов (Россия)

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1,12

3. Дарио Колонья (Швейцария) – 2,04

4. Матти Хейккинен (Финляндия) – 2,33

5. Морис Манифика (Франция) – 2,34

6. Алекс Харви (Канада) – 2,42

7. Маркус Хельнер (Швеция) – 2,54

8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,51

9. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 4,36

10. Франческо де Фабиани (Италия) – 4,37...

18. Александр Бессмертных (Россия) – 5,44...

25. Андрей Ларьков (Россия) – 7,51...

32. Петр Седов (Россия) – 9,46

33. Андрей Мельниченко (Россия) – 9,54...

35. Ермил Вокуев (Россия) – 10,03