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    «Тур де Ски». Устюгов, Сундбю, Колонья и Хейккинен примут участие в забеге в гору

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Италии сборная Финляндии сборная Канады Петр Седов Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю Матти Хейккинен сборная Франции Морис Манифика Александр Бессмертных Алекс Харви Сергей Устюгов Ермил Вокуев Андрей Ларьков Никлас Дюрхауг Андрей Мельниченко Симен Хегстад Крюгер Франческо де Фабиани

    Сегодня пройдет заключительный этап «Тур де Ски». Россиянин Сергей Устюгов первым убежит в гонку.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Валь-ди-Фьемме, Италия

    Мужчины

    Гонка преследования, 9 км, свободный стиль

    Начало – в 17.30 по московскому времени

    Трансляции – Матч ТВ, Eurosport

    Старт-лист

    1. Сергей Устюгов (Россия)
    2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1,12
    3. Дарио Колонья (Швейцария) – 2,04
    4. Матти Хейккинен (Финляндия) – 2,33
    5. Морис Манифика (Франция) – 2,34
    6. Алекс Харви (Канада) – 2,42
    7. Маркус Хельнер (Швеция) – 2,54
    8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 3,51
    9. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 4,36
    10. Франческо де Фабиани (Италия) – 4,37...
    18. Александр Бессмертных (Россия) – 5,44...
    25. Андрей Ларьков (Россия) – 7,51...
    32. Петр Седов (Россия) – 9,46
    33. Андрей Мельниченко (Россия) – 9,54...
    35. Ермил Вокуев (Россия) – 10,03

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