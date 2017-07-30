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    Женская сборная России впервые взяла серебро ЧМ в комбинированной эстафете

    Теги плавание чемпионат мира сборная России жен Анастасия Фесикова (Зуева) Юлия Ефимова рекорды Вероника Попова Светлана Чимрова

    Сегодня женская сборная России по плаванию взяла серебро чемпионата мира в Будапеште в комбинированной эстафете.

    До этого команда ни в российской, ни в советской истории на чемпионатах мира не поднималась выше третьего места в этой дисциплине.

    Напомним, что сегодня в составе команды плыли Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Вероника Попова.

    Стоит отметить, что для Фесиковой эта медаль стала первой на чемпионатах мира с 2011 года, и первой на главных стартах с 2012 года.

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