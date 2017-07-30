Женская сборная России впервые взяла серебро ЧМ в комбинированной эстафете

Сегодня женская сборная России по плаванию взяла серебро чемпионата мира в Будапеште в комбинированной эстафете.

До этого команда ни в российской, ни в советской истории на чемпионатах мира не поднималась выше третьего места в этой дисциплине.

Напомним, что сегодня в составе команды плыли Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Вероника Попова.

Стоит отметить, что для Фесиковой эта медаль стала первой на чемпионатах мира с 2011 года, и первой на главных стартах с 2012 года.