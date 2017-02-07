Согласно данным Nielsen, трансляция чемпионского матча между «Нью-Инглендом» и «Атлантой» (34:28 ОТ), организованная Fox, привлекла 111,3 миллиона зрителей.

Аудитория трансляции главного спортивного события года в Америке стала самой маленькой с финала 2013 года между «Балтимором» и «Сан-Франциско» (34:31), который посмотрели 108,7 миллиона человек.

Благодаря овертайму в ключевой момент игры количество просмотров достигало 117,7 миллионов. При этом выступление Леди Гаги в перерыве матча собрало 117,5 миллиона просмотров.

В прошлом году , в котором встречались «Денвер» и «Каролина», собрал 111,9 миллиона зрителей, а в 2015 году («Нью-Ингленд» – «Сиэтл») – рекордные 114,4 миллиона.

Fox за 30 секунд эфирного времени просил 5 миллионов долларов и, по оценкам iSpot.TV, компания заработала 509,6 миллиона долларов на рекламе по ходу трансляции.

Реклама в общей сложности заняла 51 минуту и 30 секунд – 23% эфирного времени. Это второй показатель в истории .

Я был на Супербоуле. Это лучшее, что я видел в жизни