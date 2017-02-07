НФЛ. Аудитория Супербоула составила 111,3 млн зрителей – худший показатель за 4 года
Согласно данным Nielsen, трансляция чемпионского матча НФЛ между «Нью-Инглендом» и «Атлантой» (34:28 ОТ), организованная Fox, привлекла 111,3 миллиона зрителей.
Аудитория трансляции главного спортивного события года в Америке стала самой маленькой с финала 2013 года между «Балтимором» и «Сан-Франциско» (34:31), который посмотрели 108,7 миллиона человек.
Благодаря овертайму в ключевой момент игры количество просмотров достигало 117,7 миллионов. При этом выступление Леди Гаги в перерыве матча собрало 117,5 миллиона просмотров.
В прошлом году Супербоул, в котором встречались «Денвер» и «Каролина», собрал 111,9 миллиона зрителей, а в 2015 году («Нью-Ингленд» – «Сиэтл») – рекордные 114,4 миллиона.
Fox за 30 секунд эфирного времени просил 5 миллионов долларов и, по оценкам iSpot.TV, компания заработала 509,6 миллиона долларов на рекламе по ходу трансляции.
Реклама в общей сложности заняла 51 минуту и 30 секунд – 23% эфирного времени. Это второй показатель в истории Супербоула.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.