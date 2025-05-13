Юрист Анцелиович: «Решение о недопуске пар и танцевальных дуэтов подлежит апелляции в CAS»

Юрист считает, что решение ISU о недопуске российских пар можно обжаловать.

Международный союз конькобежцев (ISU) ранее предоставил нейтральный статус фигуристам Аделии Петросян, Алине Горбачевой, Петру Гуменнику и Владиславу Дикиджи. Спортивные пары и танцевальные дуэты отсутствуют в списке и не смогут участвовать в отборе на Олимпиаду-2026.

«В письме ISU действительно говорится о том, что данное решение не подлежит апелляции , но их изначальное коммуникационное сообщение, которое они рассылали для установления нейтрального статуса, предусматривает возможность апелляции в CAS из статьи 26 конституции Международного союза конькобежцев.

Поэтому я бы сказала, что решение о недопуске пар и танцевальных дуэтов подлежит апелляции в CAS. Действительно указывалось, что по одной паре могут быть отобраны для выступления, то есть ISU рассматривал именно те пары, которые могли получить нейтральный статус. Поэтому такое решение можно попытаться обжаловать в CAS.

Тут только важно понять, есть ли у них решение об отказе, потому что обжаловать можно только какое-то решение. Если ISU никого не проинформировал об отказе, то проблемно будет получить отказ, который можно обжаловать.

Тут все зависит от того, насколько добросовестно будет вести себя ISU, а также от упорства юристов, если вдруг решат пойти в суд. Можно ли успеть к сентябрю? Успеть обжаловать до сентября можно, сроки CAS достаточно установленные, даже если будет желание ISU затянуть процесс, то это не получится сделать, потому что процесс идет по согласованию сторон.

У одной стороны 21 день на подачу, у второй – столько же на ответ. Поэтому до сентября выйти на слушание возможно, но рассмотреть дело могут до олимпийского отбора. Вопрос в перспективе, тут нужно понимать, что ISU будет достаточно сказать, что все на усмотрение организации. Но в то же время установлены критерии и правила, поэтому организация должна соответствовать им», – сказала юрист Анна Анцелиович .

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