«Сколково» готовит к запуску первый в истории акселератор спортивных технологий

В сентябре 2025 года состоится запуск программы SportTech Skolkovo.

Спортивный акселератор станет первым в «Сколково» и одним из первых в России. Подать заявку на участие в отборе можно до 5 сентября 2025 года.

Цель акселератора SportTech Skolkovo – поиск, отбор, развитие и внедрение инноваций, направленных на повышение эффективности спортивных федераций, лиг, клубов и развитие спортивного технологического ландшафта страны в целом. Данный проект призван помочь отечественным стартапам ускоренно расти, привлечь инвестиции, запустить пилоты с лидерами отрасли и занять свою долю рынка.

Особое внимание при поиске и отборе проектов будет уделено технологиям, имеющим значительный потенциал импортозамещения, позволяющим обеспечить максимально высокие качество и эффективность спортивных проектов при приемлемой себестоимости.

Программа будет включать пилотирование технологий, прошедших экспертный отбор, их адаптацию под задачи компаний-партнеров, апробацию перспективных разработок на территории Инновационного центра «Сколково» с целью дальнейшего масштабирования лучших идей, а также инвестиции со стороны отдельных партнеров.

Партнерами SportTech Skolkovo 2025 выступят PARI, VSporte, ЦСКА, ELS Group, «Лужники» и Quberten.

Совместно с ними Технопарк «Сколково» определил следующие ключевые направления для поиска и отбора решений: цифровизация в спорте, бизнес и коммерциализация, инфраструктура и smart-объекты, медиа и цифровые платформы, спортивная медицина и биохакинг, киберспорт, массовый спорт.

Подробнее о проекте сможете узнать на официальном сайте .