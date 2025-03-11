14 марта в Москве пройдет вторая международная конференция для организаторов забегов TRAILCONF
В конференции примут участие 200 делегатов со всей России и четырех стран мира.
TRAILCONF – конференция, которая объединяет организаторов и поставщиков товаров и услуг для организаторов забегов в различных дисциплинах: шоссейный бег, трейл, триатлон, ориентирование и прочее.
К участию в мероприятии в этом году приглашены 23 спикера и 200 участников со всей России, которые в рамках деловой программы обсудят актуальные вопросы проведения спортивных событий и выстраивание эффективной работы с партнерами, государством и волонтерами.
Ключевой образовательный блок в этом году составит работа по техническому обеспечению мероприятий и безопасности.
15 марта организаторы мероприятия проведут пробежку в 5 километров в одном из парков Москвы – Кусково, куда приглашаются все спикеры и гости.
Подробности о мероприятии сможете найти по ссылке.
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