Владимир Путин поручил рассмотреть новые форматы состязаний в паралимпийских видах спорта
Путин поручил рассмотреть новые форматы состязаний в паралимпийском спорте.
Президент России дал такое поручение по итогам встречи с сотрудниками и подопечными Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
«Правительству РФ совместно с Паралимпийским комитетом России и Государственным фондом «Защитники Отечества» рассмотреть вопрос об организации новых форматов соревнований по следж-хоккею, боксу на колясках и другим видам спорта, включенным в программы Паралимпийских игр», – сообщается на сайте Кремля.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт Кремля
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