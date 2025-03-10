Владимир Путин поручил рассмотреть новые форматы состязаний в паралимпийских видах спорта

Путин поручил рассмотреть новые форматы состязаний в паралимпийском спорте.

Президент России дал такое поручение по итогам встречи с сотрудниками и подопечными Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

«Правительству РФ совместно с Паралимпийским комитетом России и Государственным фондом «Защитники Отечества» рассмотреть вопрос об организации новых форматов соревнований по следж-хоккею, боксу на колясках и другим видам спорта, включенным в программы Паралимпийских игр», – сообщается на сайте Кремля.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.