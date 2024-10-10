В Подмосковье задержали тренера по армрестлингу. Его подозревают в растлении шести несовершеннолетних подопечных

Тренер по армрестлингу из подмосковной Шатуры задержан по подозрению в растлении учеников.

По данным следствия, с декабря 2019-го по сентябрь 2024 года подозреваемый, будучи тренером секции по армрестлингу, совершал развратные действия без применения насилия в отношении шести своих подопечных, «а также вступал с одной из них в половое сношение».

«По подозрению в совершении развратных действий в отношении шести несовершеннолетних задержан 35-летний местный житель. (ч. 3 ст. 135 УК РФ и ч. 1 ст. 134 Уголовного кодекса РФ)», – сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий.

Сейчас мужчину допрашивают следователи.

Федерация армрестлинга России отреагировала на инцидент.

«Мы шокированы появлением такой новости. До того он не был замечен в каких-либо действиях, нарушающих закон. Также можем сообщить, что он не был сотрудником федерации. Все региональные подразделения в курсе произошедшего», – приводит заявление федерации ТАСС.