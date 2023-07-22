Фестиваль Chess & Jazz 2023: шахматы, джаз и летнее настроение

29-30 июля в московском саду “Эрмитаж” пройдет четвертый фестиваль шахмат и джаза Chess & Jazz. Природа парка, интеллектуальные игры и подобранная музыкальная программа – уикенд, который останется в памяти гостей. Генеральный партнер фестиваля – MIR Supreme – премиальная карта от платежной системы “Мир”.

На главной сцене фестиваля – MIR Supreme Stage, выступят Therr Maitz x LAB c Антоном Беляевым, L’One, Владимир Пресняков, Zoloto, Andro, Антоха МС, Эрика Лундмоен,

Mirele, BLIZKEY и БАЗАР.

Не менее насыщенной по содержанию предстанет шахматная программа. От сеанса одновременной игры с титулованным гроссмейстером Яном Непомнящим до традиционного турнира “MIR Supreme Cup” за звание лучшего игрока Chess & Jazz. Настоящий город шахмат развернется прямо на фестивале, где каждый сможет сделать первый ход, проверить свои навыки и просто получить удовольствие от времяпрепровождения с друзьями за шахматной доской.

В этом году фестиваль Chess & Jazz пройдет при поддержке Точки – банка, бренда премиальных внедорожников TANK, онлайн-кинотеатра Okko, московского девелопера Forma, производителя бытовой техники и электроники Haier, МТС, а также СысоевФМ, который станет куратором гастрономической программы Chess & Jazz, чтобы познакомить гостей фестиваля с лучшими фуд-проектами столицы. Социальным партнером фестиваля станет Благотворительный фонд “Антон тут рядом” – фонд системной поддержки людей с аутизмом.

Специальной привилегией для всех держателей карт MIR Supreme станет скидка 10% в гастро-зоне фестиваля и на веранде 32.05.

Узнать больше о программе Chess & Jazz и приобрести билеты можно по ссылке.