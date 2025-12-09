СКА объявил об уходе сразу пяти игроков

Шакир, Беляев, Клюка, Соломатин и Обивалин покинули СКА.

СКА объявил об уходе пяти футболистов.

Клуб покинули Вячеслав Шакир, Максим Беляев, Алексей Клюкин, Павел Соломатин и Сергей Обивалин.

За СКА Басты выступают бывшие игроки РПЛ Владимир Писарский, Денис Глушаков, Кирилл Набабкин и другие. Клуб тренирует Андрей Каряка.

В прошедшем WINLINE Кубке Медиалиги СКА дошел до 1/4 финала Дивизиона претендентов.