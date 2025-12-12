Маврин о новом треке Манны: «Сэмпл из 2009 года и читка у него оттуда же. Пригласил бы его к себе в шоу»

Вася Маврин: сэмпл из 2009 года и читка у Манны оттуда же.

Хавбек «Амкала» Василий Маврин высказался о новом треке футболиста 2Drots Манны.

– Как тебе трек Манны и сммщика Медиалиги Алексея Шестакова?

– Я послушал кусок: сэмпл из 2008-2009 года. Когда в России был популярен рок, но зарождался рэп, использовали такие сэмплы для битов. Читка Манны – оттуда же. Второй чувак весь тюнненый.

Я этого не понимаю, не моя музыка. Но это вкусовщина, может любителям жанра зайдет. Классно, что они что-то делают.

– У тебя в шоу «На ночь глядя» есть рубрика, звезды медиафутбола исполняют музыку. Готов пригласить Манну?

– Я только за! Но у меня музыкальная часть вживую. Если они готовы делать с живыми музыкантами и живым исполнением – да. Ко мне приходили Бала, Форзяр , Алан Гатагов. Я открыт, с удовольствием жду ребят, которые готовы сделать кавер или исполнить свое произведение. Когда-нибудь добью Млечного, сделаем с ним, – сказал хавбек «Амкала ».