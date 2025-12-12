  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Слон об уходе Смирнова из 2Drots: «Кто будет новым тренером? Что будет дальше? Еще одна перестройка? Что с новым контрактом? Пока без понятия»
0

Слон об уходе Смирнова из 2Drots: «Кто будет новым тренером? Что будет дальше? Еще одна перестройка? Что с новым контрактом? Пока без понятия»

Слон: без понятия, что будет дальше.

Хавбек 2Drots Слон высказался об уходе Дмитрия Смирнова с поста главного тренера 2Drots.

«Саныч покинул нашу команду. Новость не стала сюрпризом, ведь изначально было понимание, что он может не задержаться в МФЛ. Некоторые из вас не поняли и не поймут, почему о нем многие говорят столько лестных слов, и я тоже присоединяюсь к ним.

Лично мне немного жаль, что его период выпал на череду моих травм, и мне не удалось помочь реализовать его идеи и добиться хорошего результата. Так бывает.

Уверен, как у специалиста, у него реально большое будущее.

А кто будет новым тренером? А что вообще будет дальше? Еще одна перестройка? Что с новым контрактом? Пока без понятия», – заявил хавбек 2Drots.

Напомним, специалист присоединится к штабу Березуцкого в «Урале». Смирнов возглавил медиафутбольную команду в июне, сменив Дмитрия Кузнецова.

Под руководством Смирнова «самураи» выступили в двух турнирах: WINLINE Кубке Медиалиги и FONBET Кубке России. В Кубке лиги команда уступила Lit Energy на стадии 1/4 финала дивизиона претендентов. Из Кубка России 2Drots вылетели от «Космоса» (0:1) во втором раунде.

Ранее Смирнов входил в тренерский штаб Василия Березуцкого в азербайджанском «Сабахе».

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Слона
logoУрал
logoПервая лига
logoДмитрий Смирнов
logo2Drots
logoСабах
logo«Слон» Владислав Ослоновский
logoLit Energy
logoWinline Кубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Березуцкому в «Урале» поможет экс-главный тренер 2Drots – ради этого ушел из клуба
11 декабря, 22:00
Мостовой о Березуцком в «Урале»: «Футбольные люди возглавляют наши команды – так и должно быть! Чем больше таких, тем нашему футболу проще»
11 декабря, 17:51
Смирнов покинул 2Drots. Специалист присоединится к штабу Березуцкого в «Урале»
11 декабря, 17:15
Главные новости
Мусагалиев о повышении налогов для букмекеров: «Трудности коснулись всех. В Десятке игрокам предложен новый гибридный контракт»
вчера, 18:03
«Слова Осипова редко имеют подтверждение в реальной жизни в силу разных причин». Мусагалиев о матче с участником ЛЧ
вчера, 17:16
«Лактионов сказал: «Должно быть 50 мячей на тренировке!» А мне говорят, что у нас сейчас 38». Азамат о переговорах с главным тренером
вчера, 15:23
«Ставки – чуть ли не единственная возможность сохранить вложения букмекеров. Но если за год результаты будут слабенькими, это станет приговором». Прокофьев о влиянии налогов для БК на Медиалигу
вчера, 13:51
«Не надо поддаваться трендам, откидывая голову, будто перец в нос попал». Экс-игрока 2Drots отстранили от Медиалиги и вырезали из проекта «Карусели»
вчера, 13:31Фото
«2Drots тонет, а «Десятка» на плаву. У нас много кипы». Кутуз об уговорах Гудая перейти в ФК «10»
вчера, 12:52
Кузнецов о результатах «Динамо»: «Со всех надо спрашивать. А то привыкли, что виноват тренер, надо его менять, но не бывает так, что виноват только он»
вчера, 11:08
Смирнов об уходе из 2Drots: «Xочу развиваться в профессиональном футболе. Но не знаю, откуда берут информацию об «Урале»
вчера, 08:50
Николай Осипов: «Я готов сделать президентский совет. Но я не хочу, чтобы это был популизм»
12 декабря, 19:11
Фрол о постах 2D с решением судьбы игроков: «Жека не думал, что Сэмио обидится из-за плохого контракта»
12 декабря, 18:31
Ко всем новостям
Последние новости
Мусагалиев об игре со «Спартаком»: «В следующем году мы установим теплые контакты с лучшим клубом страны и обязательно сыграем»
вчера, 19:05
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16
Багаев о сборной Медиалиги: «Научились пасоваться. Эта сборная намного сильнее прошлой»
5 декабря, 16:49
Капитан «Алании» Багаев готов провести бой с медиафутболистом Назаром
5 декабря, 15:36
Будаков о матче сборных Медиалиги и ФНЛ: «Должно быть больше медийных. Багаев прогревает даже больше, чем Маврин»
5 декабря, 14:31
Защитник сборной Медиалиги Спичка о матче против ФНЛ: «Наши шансы? 100%»
5 декабря, 11:49
Баста выбрал Овчинникова медийным открытием года в медиафутболе. Месяц назад они материли друг друга в Кубке Медиалиги
3 декабря, 19:02