Слон об уходе Смирнова из 2Drots: «Кто будет новым тренером? Что будет дальше? Еще одна перестройка? Что с новым контрактом? Пока без понятия»

Слон: без понятия, что будет дальше.

Хавбек 2Drots Слон высказался об уходе Дмитрия Смирнова с поста главного тренера 2Drots.

«Саныч покинул нашу команду. Новость не стала сюрпризом, ведь изначально было понимание, что он может не задержаться в МФЛ. Некоторые из вас не поняли и не поймут, почему о нем многие говорят столько лестных слов, и я тоже присоединяюсь к ним.

Лично мне немного жаль, что его период выпал на череду моих травм, и мне не удалось помочь реализовать его идеи и добиться хорошего результата. Так бывает.

Уверен, как у специалиста, у него реально большое будущее.

А кто будет новым тренером? А что вообще будет дальше? Еще одна перестройка? Что с новым контрактом? Пока без понятия», – заявил хавбек 2Drots.

Напомним, специалист присоединится к штабу Березуцкого в «Урале». Смирнов возглавил медиафутбольную команду в июне, сменив Дмитрия Кузнецова.

Под руководством Смирнова «самураи» выступили в двух турнирах: WINLINE Кубке Медиалиги и FONBET Кубке России. В Кубке лиги команда уступила Lit Energy на стадии 1/4 финала дивизиона претендентов. Из Кубка России 2Drots вылетели от «Космоса» (0:1) во втором раунде.

Ранее Смирнов входил в тренерский штаб Василия Березуцкого в азербайджанском «Сабахе».