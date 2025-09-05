Кержаков об отказе играть за «Амкал»: «По телевизору смотреть интереснее. Я бы сейчас не сыграл так, как хотел бы против профессиональной команды»

Александр Кержаков объяснил, почему не сыграет за «Амкал» в FONBET Кубке России.

– Почему решили не играть за «Амкал» в Кубке России?

– По телевизору смотреть интереснее. Я бы сейчас не смог играть так, как хотел бы против профессиональной команды.

Мне было очень интересно смотреть, когда играл баскетболист, молодой парень. Это шикарно. Когда начинают играть бывшие профессиональные футболисты, я как будто смотрю матчи ФНЛ-2.

– В следующем матче «Амкала» сыграет Александр Медведев.

– Супер! Видимо это и есть основная причина его ухода с поста председателя правления «Зенита ». Надо было готовиться к матчу!

– Вы бы могли стать самым возрастным футболистом, забившим гол в Кубке России.

– Я не гонюсь за достижениями. Зачем мне это?

– Все скучают по Кержакову.

– Тогда зовите меня в РПЛ. Три месяца и я буду готов.

В РПЛ с удовольствием, а «Амкал» буду поддерживать в кругу своих детей по телевизору, – сказал бывший форвард сборной России.

Ранее за «Амкал» в Кубке России сыграли блогеры Парадеевич и Ликс , артист The Limba и другие знаменитости. Также за клуб вышел 226-сантиметровый баскетболист Павел Подкользин. Он установил мировой рекорд, став самым высоким футболистом в истории.

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев сыграет за «Амкал» против «Салюта » в третьем раунде Пути регионов Кубка России. Также президент клуба Герман Эль Класико приглашал сыграть в Кубке Андрея Аршавина, Александра Кержакова , Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

