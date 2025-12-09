Экс-тренер «Урала» Аверьянов ушел из «СиндЕката». Матвеев стал новым тренером команды из Екатеринбурга
Евгений Аверьянов покинул пост главного тренера «СиндЕката».
Новым тренером стал Юрий Матвеев. Последним местом работы 58-летнего специалиста был «Уралец-ТС».
Евгений Аверьянов возглавил «СиндЕкат» по ходу шестого сезона WINLINE Медиалиги. Под его руководством команда вышла в полуфинал МФЛ-6 и финал Кубка Лиги.
Аверьянов продолжит работу во второй команде «Урала».
