Bahh Tee объявил, что Lotus Music приостанавливает деятельность

Медиафутбольный клуб Lotus Music приостановил деятельность.

Об этом сообщил основатель и президент клуба Bahh Tee.

«Мной принято решение, что в следующем году клуб Lotus Music функционировать не будет.

Причин много – изменение налогового законодательства, стоимость участия, расходы на игроков и тренеров.

Турниры длятся в течение короткого периода, после чего у команды возникает простой. Это очень сложно посадить в какую-то бизнес-модель.

К тому же у меня из-за загруженности не получается присутствовать на матчах клуба. Хочется поддерживать ребят, но не всегда это совместимо с моим графиком.

Мы с удовольствием примем участие в Медиалиге или другом турнире, если нам компенсируют расходы», – сказал Bahh Tee.

В октябре, после вылета из WINLINE Кубка Медиалиги Lotus Music объявил о роспуске всех игроков. Тогда клуб заявлял, что планирует зайти в седьмой сезон МФЛ.

Lotus был основан весной 2024 года, лучший результат команды – 1/4 финала в шестом сезоне Медиалиги.

