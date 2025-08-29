«Я идиот. Публично признаю свою вину». Администратор ФК «10» извинился перед Мавриным

Администратор ФК «10» Андрей Клинников извинился перед Васей Мавриным.

Сегодня в матче открытия нового сезона Winline Кубка Лиги после забитого пенальти Шеры администратор ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала » Василия Маврина.

«То, что я сделал, – недопустимо. Моему поступку нет никакого оправдания.

Я приношу извинения своей команде, я приношу извинения болельщикам, которые стали свидетелями этого, я приношу извинения лиге, я приношу извинения команде «Амкал», я приношу извинения Васе . Я не имел право этого делать и не имел права там находиться.

Физическое воздействие – это ужасно. Не повторяйте этих ошибок. Я не прав. Прощать меня тоже не нужно. Просто хочу публично признать свою вину.

Я идиот», – написал администратор ФК «10» в своем телеграм-канале.

Сотрудник ФК «10» получил прямую красную карточку.

В первом туре команда Азамата Мусагалиева обыграла «Амкал (2:1).

Президент ФК «10» жестко осудил поступок своего сотрудника и сказал, что он может быть исключен из команды.