2

«Я идиот. Публично признаю свою вину». Администратор ФК «10» извинился перед Мавриным

Администратор ФК «10» Андрей Клинников извинился перед Васей Мавриным.

Сегодня в матче открытия нового сезона Winline Кубка Лиги после забитого пенальти Шеры администратор ФК «10» Андрей Клинников выбежал на поле и толкнул в спину игрока «Амкала» Василия Маврина.

«То, что я сделал, – недопустимо. Моему поступку нет никакого оправдания.

Я приношу извинения своей команде, я приношу извинения болельщикам, которые стали свидетелями этого, я приношу извинения лиге, я приношу извинения команде «Амкал», я приношу извинения Васе. Я не имел право этого делать и не имел права там находиться.

Физическое воздействие – это ужасно. Не повторяйте этих ошибок. Я не прав. Прощать меня тоже не нужно. Просто хочу публично признать свою вину.

Я идиот», – написал администратор ФК «10» в своем телеграм-канале.

Сотрудник ФК «10» получил прямую красную карточку.

В первом туре команда Азамата Мусагалиева обыграла «Амкал (2:1).

Президент ФК «10» жестко осудил поступок своего сотрудника и сказал, что он может быть исключен из команды.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телегра-канал Андрея Клинникова
logoВасилий Маврин
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
logoФК 10
logoАмкал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФК «Апсны» сыграет с Chertanovo, СКА – с «Добрый Вечер». Расписание 1-го тура WINLINE Кубка Лиги
вчера, 20:47
Азамат о толчке администратора «Десятки» Маврина: «Мы применим самые жестокие меры вплоть до исключения из команды на определенный срок»
вчера, 17:07Видео
«Амкал», 2Drots и «БроукБойз». Азамат Мусагалиев составил топ-3 самых неприятных команд
16 августа, 16:01
Главные новости
SD Family забил два в первом тайме «Альтерону» в 1-м туре Кубка Лиги. Отличился Чужой
13 минут назадLive
«Титан» в дивизионе претендентов встретится с FC Ars в 20:30
сегодня, 09:05
ФК «Апсны» и Chertanovo в Абхазии поборются в 1-м туре Кубка Лиги
сегодня, 09:01
DMedia и «Анжи Медиа» сыграют в дивизионе претендентов в первом туре Кубка Лиги
сегодня, 08:57
СКА встретится с «Добрый Вечер» в первом туре Кубка Лиги
сегодня, 08:47
ФК «Апсны» сыграет с Chertanovo, СКА – с «Добрый Вечер». Расписание 1-го тура WINLINE Кубка Лиги
вчера, 20:47
Герман об админе «Десятки», ударившем Маврина : «Я хотел бы, чтобы этот человек больше не работал в медиафутболе»
1вчера, 20:27
Некит: «Нас списывают, списывают, а мне это нравится. У хейтеров уже мышцам на пальцах ######»
1вчера, 20:11
2Drots обыграли «Броуков» в серии буллиталити в 1-м туре Кубка Медиалиги
вчера, 19:41
Герман: «Горит от ########, который решил, что ему можно нанести урон игроку. Ему вернется так сильно, что он пожалеет»
1вчера, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31
«А-а-асуждаю оскорбление судей! Вместо достойного принятия поражения – теперь вызов на ковер КДК и штраф». Сибскана о Терехове
20 августа, 18:31
«Все правильно!» Фартуна поддержал Тереха, оскорбившего судей после поражения 2Drots в Кубке
1020 августа, 17:25