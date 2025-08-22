Гаджиев приглашает Смолова в «Динамо» Махачкала: «Федор может усилить любую команду РПЛ, если не на 90 минут, то на 20 или 30»

Гаджи Гаджиев хотел бы видеть Федора Смолова в «Динамо» Махачкала.

В четверг 35-летний экс-форвард «Краснодара», московского «Динамо» и «Локомотива» забил гол за «БроукБойз» в матче с «Авангардом» (2:1) в 2-м раунде Фонбет Кубка России в Пути регионов.

«Очень хотел бы пригласить Смолова в «Динамо» Махачкала. Федор очень талантливый человек и футболист, сейчас он выпускает какие-то видеоролики, например, совместно с Карпиным. Так что очень интересно было бы его увидеть у нас.

Через вас передаю Смолову привет и приглашение посетить Дагестан. Но, может, он не захочет играть у нас. Можно его пригласить в Дагестан, а там будет видно.

Вообще Смолов может усилить любую команду РПЛ, но только, допустим, не все 90 минут [за матч], а 20 или 30. Приедет он к нам в гости, а там поговорим», — сказал президент махачкалинского «Динамо».