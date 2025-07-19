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Холанд покинул Lotus Music. Его гол выбил 2Drots из шестого сезона Медиалиги

Никита Коваленок покинул Lotus Music.

Lotus Music объявил о расставании с 30-летним нападающим.

Холанд провел за Lotus Music 8 матчей в WINLINE МФЛ-6, отметился 3 голами и 1 голевой передачей.

Форвард забил победный гол в матче 1/8 финала МФЛ-6 против 2Drots (1:0) и вывел свою команду в четвертьфинал.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Lotus Music
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