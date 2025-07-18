Арби перешел в «Альтерон». Это уже третий игрок «Титана», покинувший команду в последнее время
Арби Межиев присоединился к «Альтерону».
Клуб объявил в своих соцсетях о подписании 32-летнего голкипера.
Арби ранее выступал за «Матч ТВ» и «Титан». С последним он стал чемпионом WINLINE МФЛ-4, играл в полуфинале в МФЛ-5 и Кубке Лиги.
Ранее Василий Маврин сообщил, что «Титан» может закрыться. Клуб уже покинули три игрока: Валерий Соломаха, Валерий Чупин и Арби. В конце июня «Титан» расстался с тренерским штабом.
Новая команда Арби «Альтерон» сыграет в Кубке Лиги, который стартует 30 августа.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Альтерона»
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