«Поговаривают, что кроме «Банки» еще и «Титан» закрывается». Маврин о закрытии медиакоманд

«Титан» может прекратить существование.

«Поговаривают, что кроме «Банки» еще и «Титан» закрывается. Жаль, четвертый сезон был фантастическим», – написал хавбек «Амкала ».

Василий Маврин стал чемпионом МФЛ-4 в составе «Титана ». Клуб выходил в полуфинал пятого сезона WINLINE Медиалиги и Кубка Лиги. В МФЛ-6 «Титан» не вышел из группы.

Последний пост в телеграм-канале клуба был 2 июля.

В конце июня «Титан» покинул тренерский штаб – Алексей Медведев и Юрий Дроздов.

Напомним, за последние дни несколько клубов объявили о закрытии или приостановке деятельности.

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