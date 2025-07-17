«Поговаривают, что кроме «Банки» еще и «Титан» закрывается». Маврин о закрытии медиакоманд
«Титан» может прекратить существование.
«Поговаривают, что кроме «Банки» еще и «Титан» закрывается. Жаль, четвертый сезон был фантастическим», – написал хавбек «Амкала».
Василий Маврин стал чемпионом МФЛ-4 в составе «Титана». Клуб выходил в полуфинал пятого сезона WINLINE Медиалиги и Кубка Лиги. В МФЛ-6 «Титан» не вышел из группы.
Последний пост в телеграм-канале клуба был 2 июля.
В конце июня «Титан» покинул тренерский штаб – Алексей Медведев и Юрий Дроздов.
Напомним, за последние дни несколько клубов объявили о закрытии или приостановке деятельности.
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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Василия Маврина
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