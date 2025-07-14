«Когда развелся с женой, оставил квартиру в Барселоне – ее продали за миллион евро. Еще поделили квартиру на Рублевке». Кузнецов о финансах
– Вам хватить денег, заработанных за карьеру, чтобы не работать до конца жизни?
– Нет, уже не хватит. Когда я развелся с женой, я оставил квартиру в Барселоне – они продали за миллион евро. Я ее брал за 400 тысяч, а через 6-10 лет она уже стоила миллион. Я все оставил. Еще поделили квартиру на Рублевке.
Ты же должен свой бюджет рассчитывать. Сколько и на что нужно, самое необходимое. Заработал в «Рубине» – купил дом. Сейчас хватает на жизнь и отдых.
– Сколько тратите в месяц?
– Если брать комунналку, телефоны и интернет – тысяч 20 на все. Питание – тысяч 20.
– Невозможно питаться на 20 тысяч.
– Возможно. Я один живу с батей. Мясо купил. Но я же мясо не каждый день ем. Макарончики, рис, пюрешечка. Научился готовить – я вообще в порядке. Но сейчас, наверное, больше. Бензин еще. Тысяч 120 в сумме на все хватало бы, – рассказал Кузнецов.
Кузнецов жил в Барселоне, когда играл за «Эспаньол» с 1992-го по 1995-й.
В июне 2Drots уволили Кузнецова с поста главного тренера после вылета команды из Winline Медиалиги. После этого он помогал «БроукБойз» в ответном полуфинале и финале турнира.