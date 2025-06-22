Конев пропустит матч с ФК «10». Нападающий травмировался перед первым полуфиналом
Александр Конев получил травму перед первым матчем 1/2 финала МФЛ против ФК «10».
Форвард «Амкала» сообщил, что у него «надрыв задней».
В МФЛ-6 нападающий провел 8 матчей и набрал 3+1 по системе «гол+пас».
Конев – шестой нападающий «Амкала», получивший травму в этом сезоне. Степан Костюков и Андрей Титов травмировались до старта шестого сезона Winline Медиалиги. Леон Сабуа, Даниил Ежков и Дамир Трегулов получали травмы по ходу сезона.
На полуфинальный матч с ФК «10» у «Амкала» доступен из форвардов только Трегулов.
«Амкал» встретится с ФК «10» в первом матче 1/2 финала Медиалиги в воскресенье на большом поле «Москвича».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Александра Конева
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