Генич рассказал, что Шмельков ненавидит медиафутбол: «Когда говорю об этом, он сразу: «Опять ты про свою #####»

Артем Шмельков отрицательно относится к медиафутболу.

«Шмель ударился в падел. Он 24/7 играет в падел и ненавидит медиафутбол.

Когда мы на работе встречаемся и я ему про медиафутбол начинаю рассказывать, он сразу: «Опять ты про свою #####, #####.

Ему это не очень интересно», – рассказал президент ФК «Матч ТВ» Константин Генич.

«Матч ТВ» вылетел из шестого сезона Winline Медиалиги, заняв последнюю строчку в группе.

Генич – самый возрастной автор гола в истории Медиалиги. Комментатор «Матч ТВ» забил с пенальти