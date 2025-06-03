Генич рассказал, что Шмельков ненавидит медиафутбол: «Когда говорю об этом, он сразу: «Опять ты про свою #####»
Артем Шмельков отрицательно относится к медиафутболу.
«Шмель ударился в падел. Он 24/7 играет в падел и ненавидит медиафутбол.
Когда мы на работе встречаемся и я ему про медиафутбол начинаю рассказывать, он сразу: «Опять ты про свою #####, #####.
Ему это не очень интересно», – рассказал президент ФК «Матч ТВ» Константин Генич.
«Матч ТВ» вылетел из шестого сезона Winline Медиалиги, заняв последнюю строчку в группе.
Генич – самый возрастной автор гола в истории Медиалиги. Комментатор «Матч ТВ» забил с пенальти
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Это медиафутбол, бро»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости