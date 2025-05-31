ФК «10» во второй раз в истории вышел в четвертьфинал Медиалиги

«Десятка» вышла в 1/4 финала шестого сезона Winline Медиалиги.

ФК «10» переиграл «СиндЕкат » (0:0, 3:1 Б) в 7-м туре Winline Медиалиги и гарантировал себе прямое попадание в четвертьфинал.

Это второй четвертьфинал в истории «Десятки ».

Клуб Азамата Мусагалиева начал выступать в Медиалиге со второго сезона. В МФЛ-2 ФК «10» не вышел из группы, в МФЛ-3 – вылетел в 1/4 финала, в МФЛ-4 – вылетел в 1/8 финала, в МФЛ-5 – вылетел в 1/8 финала, в Кубке Лиги – не вышел из группы.