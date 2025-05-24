Жека 2Drots: «У Викторыча есть кредит доверия. Несмотря на неудовлетворительные результаты, мы все еще верим в тренера и игроков»

Президент 2Drots Жека доверяет главному тренеру команды Дмитрию Кузнецову.

– Василий Маврин писал, что Кузнецову нужно уйти. Как ты видишь эту ситуацию?

– Типичная игра Васи, набрасывает в такой момент. Я не уверен, что это влияет на Кузнецова . Викторыч работает в 2Drots. У него есть кредит доверия. Несмотря на неудовлетворительные результаты, мы все еще верим в тренера и игроков.

– Уже не первое поражение в этом сезоне. Если дело не в тренере, то в чем?

– Все поражения разные. Если взять игру с «СиндЕкатом » (1:2), за второй тайм было стыдно. Сегодня с «БроукБойз» (0:1) я не могу сказать таких слов. Ребята старались, до конца пытались вырвать ничью, спасти результат. Сложно их обвинить в отсутствии самоотдачи, – рассказал Жека в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

2Drots трижды проиграли в последних четырех матчах.