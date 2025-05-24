  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Жека 2Drots: «У Викторыча есть кредит доверия. Несмотря на неудовлетворительные результаты, мы все еще верим в тренера и игроков»
0

Жека 2Drots: «У Викторыча есть кредит доверия. Несмотря на неудовлетворительные результаты, мы все еще верим в тренера и игроков»

Президент 2Drots Жека доверяет главному тренеру команды Дмитрию Кузнецову.

Василий Маврин писал, что Кузнецову нужно уйти. Как ты видишь эту ситуацию?

– Типичная игра Васи, набрасывает в такой момент. Я не уверен, что это влияет на Кузнецова. Викторыч работает в 2Drots. У него есть кредит доверия. Несмотря на неудовлетворительные результаты, мы все еще верим в тренера и игроков.

– Уже не первое поражение в этом сезоне. Если дело не в тренере, то в чем?

– Все поражения разные. Если взять игру с «СиндЕкатом» (1:2), за второй тайм было стыдно. Сегодня с «БроукБойз» (0:1) я не могу сказать таких слов. Ребята старались, до конца пытались вырвать ничью, спасти результат. Сложно их обвинить в отсутствии самоотдачи, – рассказал Жека в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

2Drots трижды проиграли в последних четырех матчах.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo2Drots
logoДмитрий Кузнецов
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoWinline Медиалига
logoСиндЕкат
logoВасилий Маврин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2Drots проиграли «БроукБойз», «Амкал» разгромил Chertanovo. Расписание и результаты 6-го тура МФЛ-6
121 минуту назад
Хавбек «Броуков» Агуэйро назвал Кузнецова шлюхой. Тренер 2Drots ответил: «Ему ######, готовьте носилки»
вчера, 17:59
Маврин о 2Drots: «Кузнецов не дает ничего нового. В команде не доверяют тренерскому виденью»
21 мая, 15:34
Бакигол перешел в «Броуки», ФК «10» подписал форварда из Молдовы. Трансферы медиафутбола
420 мая, 17:35
Главные новости
2Drots проиграли «БроукБойз», «Амкал» разгромил Chertanovo. Расписание и результаты 6-го тура МФЛ-6
121 минуту назад
Chertanovo разгромно проиграл «Амкалу» и потерял шансы на выход в плей-офф
23 минуты назад
Rocket Team и Lit Energy сыграют друг с другом в 6-м туре МФЛ
сегодня, 15:03
Чужой о результативности в SD: «В «Амкале» я выходил на 5-10 минут – этого мало, чтобы забить. А здесь вкатываешься в игру, поэтому получается»
сегодня, 14:22
SD Family разгромили DMedia. Чужой забил во втором матче подряд
сегодня, 13:18
Катрич о своем игровом времени в «Амкале»: «Я уже три недели прикалываюсь. Проблем с Пановым никаких не было»
сегодня, 12:01
Krap Team x «Впорядке» проиграл «СиндЕкату» и не набрали ни одного очка за 6 туров МФЛ
сегодня, 10:13
ФК «10» обыграл «Титан» в 6-м туре Медиалиги. Это пятая победа клуба подряд
вчера, 20:23
Гаджиев о возможном закрытии Fight Nights: «Cейчас клуб не приносит ни финансов, ни эмоций. Зачем это мне? Но когда есть результат, тебя эти мысли не посещают»
вчера, 18:22
Хавбек «Броуков» Агуэйро назвал Кузнецова шлюхой. Тренер 2Drots ответил: «Ему ######, готовьте носилки»
вчера, 17:59
Ко всем новостям
Последние новости
Слуцкий против обратных замен травмированных в МФЛ: «Маврин покидал поле в слезах – я вспомнил Неймара, который выбыл на год. А через 10 минут Вася вернулся – я просто #####»
1сегодня, 15:35
«В какой-то момент поехала крыша». Прокоп о периоде в «Ботеве»
413 мая, 12:37
Минин смотрел класико, комментируя Медиалигу: «Другого выхода не было. Понимал, что счет обязательно скажут»
811 мая, 17:34
«Я в «Урале» таких эмоций не испытывал». Экс-тренер екатеринбуржцев Аверьянов после дебюта в Медиалиге
24 мая, 13:21
Экс-защитник «Броуков» Жекич: «Верить в то, что из МФЛ можно попасть в РПЛ – очень сомнительно. Нужно быть реалистом»
115 апреля, 13:14
Хавбек Репях перешел в «Матч ТВ»
114 апреля, 14:43
Воспитанник «Краснодара» Сабуа о том, что в 24 года попал в медиафутбол: «Травмы, четыре операции. От меня ждали одного, но на сегодня другая картина»
10 апреля, 15:49
«Титан» подписал Темникова. Экс-защитника «Динамо» переманили из ФК «Матч ТВ»
310 апреля, 13:36
Сафонов записал видеообращение для команды КубГУ перед игрой с «Броуками». Матвей – выпускник этого вуза
22 апреля, 20:05
«Амкал» сыграет с «Химиком» в Дзержинске
126 марта, 10:10