«Альфа-Банка» досрочно вышла в плей-офф шестого сезона Медиалиги
«Альфа-Банка» гарантировала себе место в плей-офф 6-го сезона Winline Медиалиги.
«Альфа-Банка» с 9 очками после шести туров не сможет опуститься ниже первой тройки группы C.
СКА уступил «Тандему» в 6-м туре МФЛ и не сможет подняться выше четвертого места. «Впорядке» х Krap Team так же лишился шансов на плей-офф.
Таким образом, в группе С стали известны все участники плей-офф: «Броуки», Lotus Music и «Альфа-Банка». В 7-м туре решится окончательное расположение команд в группе. 1-е место группы выходит напрямую в четвертьфинал, 2-3 – сыграют в стадии wild card.
Напомним, «Альфа-Банка» заняла последнее место в осеннем Кубке Лиги, проиграв 7 из 8 матчей.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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