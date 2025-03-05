«Альфа-Банка» гарантировала себе место в плей-офф 6-го сезона Winline Медиалиги.

«Альфа-Банка» с 9 очками после шести туров не сможет опуститься ниже первой тройки группы C.

СКА уступил «Тандему » в 6-м туре МФЛ и не сможет подняться выше четвертого места. «Впорядке» х Krap Team так же лишился шансов на плей-офф.

Таким образом, в группе С стали известны все участники плей-офф: «Броуки », Lotus Music и «Альфа-Банка ». В 7-м туре решится окончательное расположение команд в группе. 1-е место группы выходит напрямую в четвертьфинал, 2-3 – сыграют в стадии wild card.

Напомним, «Альфа-Банка» заняла последнее место в осеннем Кубке Лиги, проиграв 7 из 8 матчей.