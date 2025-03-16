Макеев и Кент – игроки «Броуков»

Евгений Макеев и Владимир Лобкарев перешли в «БроукБойз».

«Броуки » объявили о подписании двух экс-футболистов «Родины Медиа».

Кент выступал за «Родину Медиа » с начала 2024 года. Вместе с клубом хавбек выиграл Winline Суперкубок Медиалиги .

Макеев перешел в «РМ» перед пятым сезоном Медиалиги. Защитник провел за клуб 23 матча и отметился одним голом.

Ранее к «Броукам» присоединился другой экс-игрок «Родины Медиа» Мура.

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