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Макеев и Кент – игроки «Броуков»

Евгений Макеев и Владимир Лобкарев перешли в «БроукБойз».

«Броуки» объявили о подписании двух экс-футболистов «Родины Медиа».

Кент выступал за «Родину Медиа» с начала 2024 года. Вместе с клубом хавбек выиграл Winline Суперкубок Медиалиги

Макеев перешел в «РМ» перед пятым сезоном Медиалиги. Защитник провел за клуб 23 матча и отметился одним голом.

Ранее к «Броукам» присоединился другой экс-игрок «Родины Медиа» Мура.

Таблица трансферов медиафутбола

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Броуков»
logoБроукБойз
logoРодина Медиа
logo«Кент» Владимир Лобкарев
logoЕвгений Макеев
трансферы
logoWinline Медиалига
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