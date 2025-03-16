Макеев и Кент – игроки «Броуков»
Евгений Макеев и Владимир Лобкарев перешли в «БроукБойз».
«Броуки» объявили о подписании двух экс-футболистов «Родины Медиа».
Кент выступал за «Родину Медиа» с начала 2024 года. Вместе с клубом хавбек выиграл Winline Суперкубок Медиалиги.
Макеев перешел в «РМ» перед пятым сезоном Медиалиги. Защитник провел за клуб 23 матча и отметился одним голом.
Ранее к «Броукам» присоединился другой экс-игрок «Родины Медиа» Мура.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Броуков»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости