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Медиалига может перейти в закрытый формат и сократить количество команд

Николай Осипов хочет сделать Медиалигу закрытой и сократить количество команд.

«Хочется сделать лигу закрытой. Скорее всего, все придет к тому, что мы сократим количество команд . Чтобы не росли бюджеты, которые непосильны многим командам, которые сейчас закрываются, может быть, для того, чтобы повысить конкуренцию или качество тех же самых команд.

Я неоднократно предлагал взаимодействовать в роли команда-лига, лига-команда, где команда становится частью инвентаря, если перейти в бизнес сленг, лиги, и лига, продавая себя, параллельно продает команду.

Я готов гарантировать текущие бюджеты каждой из команд в лиге. Если вы готовы на такое, то дайте год-два. Если команда получала от партнеров суммарный бюджет 80 миллионов на год, я его прогарантирую. Дайте мне попробовать, чтобы растущая популярность лиги могла конвертироваться в растущие бюджеты команд. Но давайте вместе обсуждать вектор развития.

Мы все должны понимать, если команды готовы жить в долгую, я готов предложить все инструменты, как лига, чтобы эти команды долго существовали», – сказал президент Winline Медиалиги.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
logoНиколай Осипов
logoWinline Медиалига
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