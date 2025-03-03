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  • «Лиге нужно обратить внимание на команды, которые демонстрируют максимальную заинтересованность к турниру». Президент «Альтерона» Биричевский о том, почему клуб должны взять в МФЛ-6
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«Лиге нужно обратить внимание на команды, которые демонстрируют максимальную заинтересованность к турниру». Президент «Альтерона» Биричевский о том, почему клуб должны взять в МФЛ-6

Сергей Биричевский высказался о возможном заходе «Альтерона» в МФЛ.

– У некоторых команд есть проблемы. Какие шансы на попадание в МФЛ-6?

– «Альтерон» готов уже как полгода. На поле и в медиа доказываем, что мы не сидим, не молчим. Ведем переговоры и готовимся к определенным движухам.

– Потянет ли клуб финансово участие в МФЛ?

– Мы структурно готовы, в том числе в финансовой и юридической стороне. Лиге нужно обратить внимание на то, что есть кандидаты, которые демонстрируют свою лояльность, готовность и максимальную заинтересованность к турниру.

Сегодня «Альтерон» как локомотив: есть вагоны с футболистами. Готовим активности и новости.

Мы прекрасно понимаем, если нас возьмут в Лигу, то мы должны показать, кто у нас фронтмен и кто будет качать медийную составляющую. Ведем переговоры с известными личностями, которых мы скоро представим. Для нас самое главное, чтобы эти люди были вовлечены в процесс. Мне хотелось бы услышать от Лиги поддержку. Я думаю, что шансы попасть в сезон очень высоки, – сказал президент «Альтерона».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Альтерона»
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