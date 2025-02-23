«Мы составим серьезную конкуренцию». Экс-хавбек «Локо» Маминов об участии «Альтерона» в Медиалиге

Владимир Маминов поделился мнением о возможном участии «Альтерона» в МФЛ-6.

– Вы понимаете, насколько высокий уровень в Winline Медиалиге?

– Естественно. Мы сыграли уже практически со всеми командами. Я смотрел некоторые матчи. Мы стремимся к этому уровню и близко находимся к оптимальному состоянию. Думаю, мы составим серьезную конкуренцию.

– На какую из лиг похожа МФЛ?

– Сравнивать неправильно. Здесь другие правила.

Есть матчи в Кубке России. Лидирующие команды Медиалиги там играют достаточно удачно против и клубов из Второй лиги, и даже Первой. Сопоставлять нет смысла. Думаю, по подбору игроков здесь качественные футболисты, – сказал главный тренер «Альтерона» в интервью корреспонденту Спортса’’ Илье Ковалеву.

На счету Маминова 398 матчей за московский «Локомотив». Маминов тренировал «Актобе», «Тюмень», «Солярис», и «Химки». Последним клубом тренера стал костромской «Спартак».

«Альтерон» – медиафутбольный клуб, претендующий на попадание в шестой сезон Winline Медиалиги.