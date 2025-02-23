Азамат Мусагалиев: «Сколько команд осталось, которым мы еще не всосали? Меня это ######»

Азамат Мусагалиев отреагировал на вылет ФК «10» из Winter Media Cup.

«Мы же промазали вообще во всем. Все сделали неправильно. Я сомневаюсь во всех наших решениях. До этого такого не было. Сейчас сомневаюсь во всем.

Это делу не поможет? А что поможет? Работа? А мы что не работаем? Тяжело? Да на ### это тяжело мне надо.

Почему не захожу в раздевалку? Мне как будто бы стыдно. Как в гости к другу пришел, а у него родители ругаются, и тебе становится стыдно.

Все взрослые мужики. Каждому ходить что-то объяснять? Один гол забили – все, заулыбались, успокоились. 1:1 – все, ######. Сравняли – опять расслабились. Я не понимаю, как можно мотивировать играть в футбол? Ты играешь в футбол – это уже награда.

Сколько команд осталось, которым мы еще не всосали? Две, три? Не знаю, какой еще должен быть плевок в лицо, чтобы собраться. Я не хочу ничего.

Я же не могу в футболе тренировать. Мне тренер говорит: «Мы это еще не тренировали». Когда мы будем это тренировать? Я не понимаю. А что мы делали два месяца?

Мы каждый день одно и то же делаем.

В телевизионной жизни, когда есть ощущение, что ты смотришь одну и ту же передачу, это значит, что передача пошла крахом. Мы смотрим сейчас одну и ту же передачу – ФК «10». Каждое наше включение мы говорим: «Завтра у нас игра. Нам надо выиграть кровь из носа. Мы не можем проиграть!» Проиграли и говорим: «Еще не наше время! Надо терпеть и бороться!»

Нам надо либо прекратить снимать эту передачу, либо переформатироваться. Как переформатироваться – я пока не знаю. Меня это ###### [надоело], если честно. Мне стало не интересно. Мне команда стала не интересна. Они не хотят быть интересными. Вот в чем беда. Они не хотят быть звездами», – заявил президент ФК «10».

ФК «10» занял последнее место в Winter Media Cup. Команда Азамата Мусагалиева не побеждает 148 дней.

Галерея депрессии Мусагалиева