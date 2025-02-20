Кутуз пропустит первые матчи Winter Media Cup: «Травмировался на тренировке, повредил пятку. Уже неделю не тренируюсь»
Кутуз рассказал, что не сыграет в первых матчах Winter Media Cup.
«Травмировался на тренировке, повредил пятку. Уже неделю не тренируюсь. Не думаю, что серьезно, страшных слов от врачей не услышал. Хожу на физио, восстанавливаюсь как могу.
Турниру очень рад, потому что зимой нет медийной активности – только крутой турнир в Абу-Даби (Winline Суперкубок Медиалиги – Спортс’‘). А эти три месяца нужно готовится, играть товарки. А здесь товарки, но икс пять – турнир с кубком, с призовыми. Готовишься и одновременно прикольно проводишь время.
Надеюсь, успею восстановиться и зацеплю пару матчей. Желательно дойти до конца», – рассказал нападающий ФК «10» в беседе с корреспондентом Спортса’’ Фирузом Анвари.
Winter Media Cup – межсезонный турнир, организованный руководителем ЛФК «Рома» Ромароем.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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