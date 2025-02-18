Главный тренер 2Drots Кузнецов о Криде: «Предлагали выйти. Он говорит: «Не-не, я не в форме»

Дмитрий Кузнецов рассказал о дружбе с Егором Кридом.

«Мы когда выиграли первый сезон, Егор Крид пришел на финал. Мы тогда и познакомились. Потом зажигал с нами в раздевалке. У нас возникла взаимная симпатия. Общаемся до сих пор. Он хороший и отзывчивый парень, умный. С ним общаться хорошо, приятно.

Конечно, слушал его песни. Любимая? У него много. С Серябкиной поет, «Самая-самая», сейчас новые вышли. Слышал, конечно. Когда общаешься с человеком, естественно, следишь за творчеством.

Сыграет ли Егор за 2Drots? Есть желание! Женя с Никитой (президенты 2Drots – Спортс’‘) еще дольше дружат, чем я с ним. Они все время приглашали его.

В финале [Winline Суперкубка Медиалиги] говорили: «Хочешь выйти?» Но, я думаю, это шутка была. Но предлагали. Он говорит: «Не-не, я не в форме. Можно было бы что-нибудь сделать. Ждем другой финал, пригласим!» – сказал главный тренер 2Drots.