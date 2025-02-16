«Амкал» подписал хавбека Unwanted Boys Абрамова. Это второй узбекистанский новичок клуба

«Амкал» подписал еще одного футболиста Unwanted Boys.

В команду перешел полузащитник Савелий Абрамов. Он играл на турнире в Казахстане, в том числе против «Амкала ».

На профессиональном уровне 27-летний хавбек выступал за клубы из Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

Абрамов стал вторым новичком «Амкала », перебравшимся из Unwanted Boys. Ранее в команду также перешел нападающий Шахриер Жабборов .

В «Амкале» – талант из Узбекистана. Брал Кубок Азии с Хусановым, забанен на 4 года за допинг