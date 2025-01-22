Гриня: «Если мы хотим становиться чемпионами в любом турнире, нам нужно сопротивляться»
– Чего не хватило?
– Реализации. Дже двух смыслов искать не надо. Соперник навязал хорошую борьбу, но свое не забили. Если мы хотим становиться чемпионами в любом кубке, нам нужно сопротивляться, потому что до этого были предсезонные сборы, нашвыряли всем голов во всех играх, а иногда бывает такой момент, когда элементарно не летит, и нужно выжимать максимум из того, что есть.
А в конце начали чуть перестраивать игру, были моменты, но все равно не забили.
– Встретиться с «Амкалом» в финале – принципиально? Или главное дойти до финала?
– Я думаю, принципиальности не должно быть, как и в любом турнире. Для кого-то, может быть, это принципиально. Для нас принципиальность заключается в том, что мы должны каждую игру прогрессировать и выходить на соперника, без разницы какое у него имя, регалии и так далее, – рассказал игрок «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.
Во 2-м туре казахской медиалиги «Броуки» сыграли вничью против «Впорядке».
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