Гриня: «Если мы хотим становиться чемпионами в любом турнире, нам нужно сопротивляться»

Гриня высказался о сенсационной ничьей в матче против «Впорядке».

– Чего не хватило?

– Реализации. Дже двух смыслов искать не надо. Соперник навязал хорошую борьбу, но свое не забили. Если мы хотим становиться чемпионами в любом кубке, нам нужно сопротивляться, потому что до этого были предсезонные сборы, нашвыряли всем голов во всех играх, а иногда бывает такой момент, когда элементарно не летит, и нужно выжимать максимум из того, что есть.

А в конце начали чуть перестраивать игру, были моменты, но все равно не забили.

– Встретиться с «Амкалом» в финале – принципиально? Или главное дойти до финала?

– Я думаю, принципиальности не должно быть, как и в любом турнире. Для кого-то, может быть, это принципиально. Для нас принципиальность заключается в том, что мы должны каждую игру прогрессировать и выходить на соперника, без разницы какое у него имя, регалии и так далее, – рассказал игрок «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.

Во 2-м туре казахской медиалиги «Броуки » сыграли вничью против «Впорядке».