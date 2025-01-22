«Впорядке» братьев Крапивниковых сыграли вничью с «Броуками» во 2-м туре казахстанской медиалиги
«Впорядке» сыграли с «БроукБойз» во 2-м туре медиалиги в Казахстане.
Медиалига Казахстан, 2-й тур
22 января, среда
«Впорядке» (Казахстан) – «БроукБойз» (Россия) – 0:0 (0:0)
Матч прошел в Астане на «Астана Арене».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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