«Впорядке» братьев Крапивниковых сыграли вничью с «Броуками» во 2-м туре казахстанской медиалиги

«Впорядке» сыграли с «БроукБойз» во 2-м туре медиалиги в Казахстане.

Медиалига Казахстан, 2-й тур 22 января, среда «Впорядке» (Казахстан) – «БроукБойз» (Россия) – 0:0 (0:0) Матч прошел в Астане на «Астана Арене».