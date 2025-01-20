3 и 5 тысяч рублей стоят билеты на турнир по кикбоксингу среди медиафутболистов
Билеты на турнир по ММА среди футболистов стоят от 3 до 5 тысяч рублей.
Открылась продажа билетов на турнир по кикбоксингу среди медиафутболистов.
Билеты стоят 3 и 5 тысяч рублей.
Турнир пройдет 15 февраля в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало – в 18:00.
Бои пройдут в формате 5 раундов по 2 минуты. В турнире примут участие 20 футболистов.
Организатором является промоушен Fight Nights.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Fight Nights
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