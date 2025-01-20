3 и 5 тысяч рублей стоят билеты на турнир по кикбоксингу среди медиафутболистов

Билеты на турнир по ММА среди футболистов стоят от 3 до 5 тысяч рублей.

Открылась продажа билетов на турнир по кикбоксингу среди медиафутболистов. Билеты стоят 3 и 5 тысяч рублей. Турнир пройдет 15 февраля в Международном центре бокса в «Лужниках». Начало – в 18:00. Бои пройдут в формате 5 раундов по 2 минуты. В турнире примут участие 20 футболистов. Организатором является промоушен Fight Nights .