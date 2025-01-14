Станос о турнире по ММА среди медиафутболистов: «Есть вопросы к участникам карда. Камил насыпал денег больше, чем проф бойцам. А когда ему отдача?»
Станос недоволен, как участники турнира по ММА раскручивают бои.
«Вообще, конечно, есть вопросы к участникам карда МФЛ FN. Кроме того, что Володька слился, что-то еще от бойцов есть интересное? Ни разу в СМИ ничего не попало.
Где раскрутки? Денег вроде больше, чем проф бойцам насыпал Камил, а отдача когда обратно ему? Даже иногда забываю, что и от нас двое там выступать будут», – написал руководитель Lit Energy.
15 февраля в Международном центре бокса в Москве пройдет бойцовский турнир среди медиафутболистов. Организатором является промоушен Fight Nights. Формат боев: пять раундов по две минуты.
Известны шесть пар предстоящего турнира:
Хантер – Стронг
Эль Матадор – Мушвиг
Ренат Васиченко – Владимир Воробьев
Шиша – Сослан Дзалаев
Руслан Колонтаевский – Артур Сохиев
Данила Кравченко – Константин Морозов
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Станоса
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