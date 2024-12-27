Экс-хавбек «Амкала» Максело перешел в махачкалинский «Легион» из Второй лиги
Максим Подлужный из «Амкала» присоединился к махачкалинскому «Легиону».
«Легион» объявил о подписании экс-хавбека «Амкала» и ФК «Банка».
Максим Подлужный выступал за «Амкал» в пятом сезоне Winline Медиалиги. Хавбек провел 7 матчей и не отметился голевыми действиями. Осенний Кубок Лиги хавбек провел в аренде в ФК «Банка».
После сезона «Амкал» объявил о расставании с полузащитником.
«Легион» выступает в LEON Второй лиге Б.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал ФК «Легион» Махачкала
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