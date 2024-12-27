Экс-хавбек «Амкала» Максело перешел в махачкалинский «Легион» из Второй лиги

Максим Подлужный из «Амкала» присоединился к махачкалинскому «Легиону».

«Легион» объявил о подписании экс-хавбека «Амкала » и ФК «Банка ».

Максим Подлужный выступал за «Амкал» в пятом сезоне Winline Медиалиги . Хавбек провел 7 матчей и не отметился голевыми действиями. Осенний Кубок Лиги хавбек провел в аренде в ФК «Банка».

После сезона «Амкал» объявил о расставании с полузащитником.

«Легион» выступает в LEON Второй лиге Б.

Таблица трансферов медиафутбола