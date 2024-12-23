Ефрем – Герману: «Я был искренне огорчен тем, что узнал об уходе не от человека, которого уважаю как тренера и как личность»

Дмитрий Ефремов ответил Герману.

«Я человек максимально далекий от конфликтных ситуаций. Просто в данном случае мое слово тоже должно быть.

Вечер 18 декабря, переписка с Германом в 20:00, мы договариваемся об операторах на мою съемку.

В 21:40 пишет Егор: «Привет Не отвлекаю? Удобно созвониться?»

Созвон:

– Привет, тебя не продлевают.

– Ок, я понял

Первая реакция моя – ####. Я этого не ожидал.

После этого звонка я пишу уже Герману, спустя два часа после общения про оператора:

– Гер, а чего ты сам мне не сказал то? Мы ведь два часа назад переписывались, а тут мне звонит Егор

– Та я, честно сказать, не в тайминг просто попал( ##### получилось очень( Могу завтра набрать, поболтать, рассказать все с нашей стороны? Во сколько тебе было бы удобно?

Пишу Николаевичу после этого: «Николаевич, добрый вечер, я дико извиняюсь за сообщение позднее, ведь мне только набрали. И, честно, хотелось бы все узнать от вас»

Утром созвон с Николаевичем. Ссора? Не припомню. Слова Николаевича: будет настроение, звони.

Задался вопросом, а какое у меня должно быть настроение? Радоваться? Я разговаривал абсолютно холодно, ибо я искренне полюбил эту команду, абсолютно всех ребят. Я хорошо относился и отношусь ко всем. Тем более я давно знаю Николаевича, он и позвал меня в «Амкал», как до этого звал в другую команду. Я был искренне огорчен тем, что я узнал это не от человека, которого я уважаю как тренера и как личность.

Герман сказал правду: я узнал 18-го числа. И да, я попросил не афишировать пока, на то были свои причины. Негатива с моей стороны не было, просто было неприятно, что мне позвонил операционный директор, а не тренер или президент, с учетом того, что ранее все важные вопросы решались всегда напрямую.

Я ни с кем не ругался и не собираюсь. Как все успели понять, я не такой человек, но свою правду, я считаю, я тоже имею право донести!» – написал эк-игрок «Амкала ».