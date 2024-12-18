«Броуки» объявили, что любые переговоры по Алишеру ведутся до 31 декабря.

«Азамат «нумизмат» Мусагалиев – известный собиратель самых дорогих монет медиафутбола советует 2Drots купить Алишера за 10 миллионов у «Броуков».

Что ж – этот Сорос от медиафутбола хорошенько греет рынок. Но времени у желающих почти не остается: любые переговоры по Алишеру ведутся до 31 декабря и не позже.

Мне кажется, что Алишеру комфортно в «Броуках». Более того, ему придется доказывать здесь же, что он не слабее себя предыдущего, что все скептики будут посрамлены. И он помнит, кто и как нас остановил в Кубке Лиги и не дал ему побороться за квартиру. А еще я думаю, что в этом году все вспомнят о Мазуре!

Так что наблюдаем за чужими рубками со стороны и готовимся к турнирам. Они скоро», – написал президент «Броуков».