«У «Амкала» был эксклюзив с Beats. Такое было только у нас, «Реала» и «Челси». Игроки «Амкала» о коллаборации с брендом
Игроки «Амкала» вспомнили коллаборацию с брендом наушников Beats.
В 2020 году производитель наушников Beats сделал кастомные наушники для всех игроков «Амкала».
Евгений Спиряков: «После контракта с Beats у нас наушников дома было больше, чем ушей. У меня в какой-то момент был склад наушников. Для них это была самая дешевая реклама».
Герман Эль Класико: «С Beats появились связи через Adidas. Есть русский чувак, он сейчас работает в команде по CS G2, где M0NESY играет. Он жил в Англии и работал в этой компании. Ему сказали, что есть вот такая штука, давай сделаем, что-нибудь придумаем».
Спиряков: «Самое крутое, что у нас была не просто коллаба с Beats, а был эксклюзив Amkal x Beats. Тогда такое было только у нас, у «Челси» и «Реала».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Это медиафутбол, бро!»
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