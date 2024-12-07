«У «Амкала» был эксклюзив с Beats. Такое было только у нас, «Реала» и «Челси». Игроки «Амкала» о коллаборации с брендом

Игроки «Амкала» вспомнили коллаборацию с брендом наушников Beats.

В 2020 году производитель наушников Beats сделал кастомные наушники для всех игроков «Амкала ».

Евгений Спиряков : «После контракта с Beats у нас наушников дома было больше, чем ушей. У меня в какой-то момент был склад наушников. Для них это была самая дешевая реклама».

Герман Эль Класико : «С Beats появились связи через Adidas. Есть русский чувак, он сейчас работает в команде по CS G2, где M0NESY играет. Он жил в Англии и работал в этой компании. Ему сказали, что есть вот такая штука, давай сделаем, что-нибудь придумаем».

Спиряков : «Самое крутое, что у нас была не просто коллаба с Beats, а был эксклюзив Amkal x Beats. Тогда такое было только у нас, у «Челси » и «Реала ».