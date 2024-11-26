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Текила предлагает увеличить размер ворот в Winline Медиалиге ради результативности в матчах

Текила высказался о введении новых правил в Winline Медиалиге.

Ранее технический директор МФЛ Дмитрий Кортава объявил, что в предстоящем Суперкубке лиги будут опробованы нововведения. Одно из них – серия буллиталити до начала матча. Победившая команда начинает игру со счета 1:0.

Президент Медиалиги Николай Осипов, комментируя критику данной идеи, подчеркнул, что новшество в первую очередь должно повысить результативность матчей.

Осипов: «Тренеры, ретранслирующие желания и идеи руководителей клубов, начинают играть в футбол, который заставляет нас всех смотреть на 0:0».

Текила: «Почему мы не увеличим ворота, например? На 30 сантиметров в высоту и ширину – голов будет на 50% больше, я уверен. Со штрафных, угловых».

Кортава: «Подумай об инфраструктуре».

Текила: «Ты об инфраструктуре думаешь, а я о нервах наших зрителей думаю после буллитов в начале матчей. Я сравниваю с тем, что в Media Basket кольцо ниже на 10 сантиметров. Там действительно больше данков и очков.

Озвучена проблема – мало голов, все играют в оборонительный футбол. Давайте подумаем, как мы можем именно эту проблему решить».

Азамат: «Легко. Любое Московское сварочное училище получает заказ, варятся восьмиметровые ворота».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: новый выпуск «Стола»
logoАзамат Мусагалиев
правила
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
logo«T-Killah» Александр Тарасов
logoДмитрий Кортава
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