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  • Некит о несостоявшемся переходе Скоропупа в ФК «10»: «Рассчитали стоимость на 1 млн рублей, а Азамат – на 300 тысяч рублей»
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Некит о несостоявшемся переходе Скоропупа в ФК «10»: «Рассчитали стоимость на 1 млн рублей, а Азамат – на 300 тысяч рублей»

Некит высказался о переговорах с ФК «10» по трансферу Ильи Скоропупова.

Некит: «Почему не отпустили за 500 тысяч рублей? Мы рассчитали стоимость на 1 млн рублей, а Азамат рассчитал на 300 тысяч рублей. Но, у меня ощущение… Условно, я не могу прийти в магазин Louis Vuitton и сказать: «Себестоимость этой кофты тысяча рублей, а ##### [зачем] мне ее за 20 тысяч тогда покупать?»

Получится ли договориться? Я думаю, всегда есть вероятность, что мы сможем договориться. Диалог остается открытым. Мы же как-то с 300 дошли до 500 тысяч рублей».

Азамат Мусагалиев: «Мы не готовы дать больше, чем 500 тысяч рублей. Все близится к тому, что мы вообще не готовы ничего давать».

Ранее президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал, что клуб предложил 2Drots 500 тысяч рублей за хавбека. 2D настаивали на миллионе. Контракт Скоропупова рассчитан до февраля 2025-го.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: новый выпуск «Стола»
logo«Скоропуп» Илья Скоропупов
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoНекит 2Drots
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