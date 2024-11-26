Некит о несостоявшемся переходе Скоропупа в ФК «10»: «Рассчитали стоимость на 1 млн рублей, а Азамат – на 300 тысяч рублей»

Некит высказался о переговорах с ФК «10» по трансферу Ильи Скоропупова.

Некит : «Почему не отпустили за 500 тысяч рублей? Мы рассчитали стоимость на 1 млн рублей, а Азамат рассчитал на 300 тысяч рублей. Но, у меня ощущение… Условно, я не могу прийти в магазин Louis Vuitton и сказать: «Себестоимость этой кофты тысяча рублей, а ##### [зачем] мне ее за 20 тысяч тогда покупать?»

Получится ли договориться? Я думаю, всегда есть вероятность, что мы сможем договориться. Диалог остается открытым. Мы же как-то с 300 дошли до 500 тысяч рублей».

Азамат Мусагалиев : «Мы не готовы дать больше, чем 500 тысяч рублей. Все близится к тому, что мы вообще не готовы ничего давать».

Ранее президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал , что клуб предложил 2Drots 500 тысяч рублей за хавбека. 2D настаивали на миллионе. Контракт Скоропупова рассчитан до февраля 2025-го.